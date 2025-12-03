Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, Zakona o Vojsci Srbije

Skupština Srbije usvojila je Zakon o budžetu za 2026. godinu. Poslanici su usvojili i izmene poreskih zakona, PDV-u, jednošalterskom sistemu. Skupština usvojila i izmene Zakona o Vojsci Srbije i Zakona o vojnom obrazovanju, kao i set zakona iz oblasti energetike. Usvojen i zakon o udžbenicima, otpadu, zvaničnoj statistici, faktoringu...

Usvojeni zakoni o zvaničnoj statistici, organskoj proizvodnji, faktoringu Zakonom o organskoj proizvodnji koji je danas usvojen u Skupštini Srbije uspostavlja se Registar organskih proizvođača a organizacija grupne proizvodnje uređuje se tako da nosilac sertifikata može da bude isključivo proizvođač. Kako su objasnili iz Ministarstva poljoprivrede cilj donošenja zakona je usklađivanje sa odgovarajućom uredbom Evropske unije i uvođenje strožih i jasnije definisanih