Iza kulisa 5 sati sage "Kremlj šou": Scene zbog kojih nikome nije svejedno, Putin se smeška, Kušner uzdržan, a jedan čovek je bacio Ukrajince na kolena (foto, video)

Blic pre 49 minuta
Iza kulisa 5 sati sage "Kremlj šou": Scene zbog kojih nikome nije svejedno, Putin se smeška, Kušner uzdržan, a jedan čovek je…

Nisu razmatrani planovi za mogući sastanak između Trampa i Putina Jurij Ušakov izjavio je da nastavak pregovora zavisi od napretka komunikacija sa američkim izaslanicima Posle pet sati razgovora u Kremlju, nije izvesno da su predstavnici Amerike i Rusije postigli bilo kakav napredak u pregovorima o Ukrajini.

Fokus je sa mirovnog plana prebačen na odnos između Vladimira Putina, Kirila Dmitrijeva, Jurija Ušakova, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, koji su, sudeći po fotografijama, bili prilično dobro raspoloženi. Najveću pažnju privukao je Vitkof, zbog drastično različitog raspoloženja tokom pregovora sa Ukrajincima i sa Rusima. Sastanak u Moskvi sinoć je završen posle 5 sati i poruka je bila jasna: "nismo bliži rešenju". Ali, pre nego što su razgovori u Kremlju uopšte
Peskov: Mirovni plan nije odbačen

Putin pokrenuo masovni napad dronovima na Ukrajinu: Samo nekoliko sati nakon što je odbio američki mirovni plan, ovaj region na udaru

Putin pokrenuo masivan napad dronovima na Ukrajinu nakon odbijanja mirovnog sporazuma

Sastanak u Moskvi bez napretka – Evropa zbija redove

Kremlj: Netačne tvrdnje da je Putin odbacio američki mirovni plan

Stigla prva zvanična reakcija Kremlja nakon pregovora Amerikanaca sa Putinom

NATO ministri na hitnom sastanku. Saveznici se okupljaju danas u Briselu, odlučuje se o sudbini Ukrajine.

Mogerini i Sanino pušteni da se brane sa slobode

Ukrajina pogodila naftovod Družba u Tambovskoj oblasti Rusije

Milioni komaraca pušteni iz helikoptera Šokantne fotografije stižu sa Havaja, evo šta je cilj ove akcije

Peskov: Mirovni plan nije odbačen

Putin bez dogovora s Trumpovim timom u Moskvi

