Iza kulisa 5 sati sage "Kremlj šou": Scene zbog kojih nikome nije svejedno, Putin se smeška, Kušner uzdržan, a jedan čovek je bacio Ukrajince na kolena (foto, video)

Nisu razmatrani planovi za mogući sastanak između Trampa i Putina Jurij Ušakov izjavio je da nastavak pregovora zavisi od napretka komunikacija sa američkim izaslanicima Posle pet sati razgovora u Kremlju, nije izvesno da su predstavnici Amerike i Rusije postigli bilo kakav napredak u pregovorima o Ukrajini.

Fokus je sa mirovnog plana prebačen na odnos između Vladimira Putina, Kirila Dmitrijeva, Jurija Ušakova, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, koji su, sudeći po fotografijama, bili prilično dobro raspoloženi. Najveću pažnju privukao je Vitkof, zbog drastično različitog raspoloženja tokom pregovora sa Ukrajincima i sa Rusima. Sastanak u Moskvi sinoć je završen posle 5 sati i poruka je bila jasna: "nismo bliži rešenju". Ali, pre nego što su razgovori u Kremlju uopšte