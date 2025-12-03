Razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog izaslanika Stivena Vitkofa bili su korisni, sadržajni i biće nastavljeni, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, ističući da je glavna tema razgovora bila rešavanje ukrajinske krize.

On je naglasio da su na karakter pregovora o Ukrajini sa SAD prethodnog dana pozitivno uticali uspesi Oružanih snaga Rusije, dodajući da su vojni podvizi ruskih vojnika doveli do adekvatnijeg razumevanja situacije u Ukrajini od strane zapadnih zemalja, a ne samo SAD. Prema njegovim rečima, na sastanku je otvoreno iznet stav Rusije o dostavljenim dokumentima, a SAD su potvrdile spremnost da ih uzmu u obzir. Ušakov je objasnio da međunarodno priznanje realnog stanja