Ušakov: Uspesi ruskih vojnika uticali na tok razgovora sa SAD

Sputnik pre 2 sata
Ušakov: Uspesi ruskih vojnika uticali na tok razgovora sa SAD

Razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog izaslanika Stivena Vitkofa bili su korisni, sadržajni i biće nastavljeni, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, ističući da je glavna tema razgovora bila rešavanje ukrajinske krize.

On je naglasio da su na karakter pregovora o Ukrajini sa SAD prethodnog dana pozitivno uticali uspesi Oružanih snaga Rusije, dodajući da su vojni podvizi ruskih vojnika doveli do adekvatnijeg razumevanja situacije u Ukrajini od strane zapadnih zemalja, a ne samo SAD. Prema njegovim rečima, na sastanku je otvoreno iznet stav Rusije o dostavljenim dokumentima, a SAD su potvrdile spremnost da ih uzmu u obzir. Ušakov je objasnio da međunarodno priznanje realnog stanja
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Rute: NATO suočen s trajnim opasnostima, podrška Ukrajini mora da ostane čvrsta

Rute: NATO suočen s trajnim opasnostima, podrška Ukrajini mora da ostane čvrsta

RTV pre 1 sat
Ukrajinski pregovarači idu u Ameriku Zelenski objavio nove vesti: Umerov i Gnjatov iz Brisela putuju u SAD

Ukrajinski pregovarači idu u Ameriku Zelenski objavio nove vesti: Umerov i Gnjatov iz Brisela putuju u SAD

Blic pre 1 sat
SAD diktiraju pregovore o Ukrajini, Evropa bez mnogo uticaja

SAD diktiraju pregovore o Ukrajini, Evropa bez mnogo uticaja

NIN pre 55 minuta
Otkazan današnji susret Zelenskog i Trampove delegacije u Briselu, šta se dogodilo?

Otkazan današnji susret Zelenskog i Trampove delegacije u Briselu, šta se dogodilo?

Danas pre 2 sata
Ušakov: Uspesi ruske vojske utiču na pregovore Moskve i Vašingtona

Ušakov: Uspesi ruske vojske utiču na pregovore Moskve i Vašingtona

RTV pre 2 sata
Sastanak u Moskvi bez napretka – Evropa zbija redove

Sastanak u Moskvi bez napretka – Evropa zbija redove

NIN pre 2 sata
Putin trijumfuje na frontu; "Uspesi ruske vojske utiču na pregovore sa SAD"

Putin trijumfuje na frontu; "Uspesi ruske vojske utiču na pregovore sa SAD"

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na naftovod "Družba": "Nastavljamo da radimo bez zastoja" (video)

Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na naftovod "Družba": "Nastavljamo da radimo bez zastoja" (video)

Blic pre 30 minuta
FOTO VIDEO Ukrajinci ponovo pogodili ruski naftovod na koji se oslanjanju Orban i Fico

FOTO VIDEO Ukrajinci ponovo pogodili ruski naftovod na koji se oslanjanju Orban i Fico

Nova pre 45 minuta
Grčki poljoprivrednici blokirali granične prelaze zbog kašnjenja subvencija EU

Grčki poljoprivrednici blokirali granične prelaze zbog kašnjenja subvencija EU

N1 Info pre 1 minut
Rumunjska pripremila teren za preuzimanje kontrole nad Lukoilovom imovinom

Rumunjska pripremila teren za preuzimanje kontrole nad Lukoilovom imovinom

SEEbiz pre 10 minuta
Alijansa suspendovala Savet „Rusija–NATO“

Alijansa suspendovala Savet „Rusija–NATO“

Sputnik pre 10 minuta