Narodna skupština usvojila budžet za 2026: prihodi rastu, deficit i dalje 337 milijardi dinara

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas Zakon o budžetu za 2026. godinu, glasovima 144 poslanika.

Budžetom su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara. Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od