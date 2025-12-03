Realan rast penzija od 2018. do 2026 – 54,3 odsto

Prema zakonskoj formuli, penzije su od 1. decembra 2025. povećane za 12,2 odsto, čime će se obezbediti realan rast penzijskih primanja.

Penzije će biti isplaćene pre Božića, odnosno početkom januara 2026. godine. To znači da će prosečna penzija u decembru ove godine dostići 485 evra. Podsećamo da je penzija 2012. godine iznosila 204 evra, saopšteno je iz Ministarstva finansija. Prosečna penzija je, u periodu januar–oktobar ove godine, iznosila 50.679 dinara, odnosno 432,5 evra. U odnosu na oktobar prethodne godine, u oktobru ove godine je realni rast penzija bio 7,9 odsto, a u periodu