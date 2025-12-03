Kolika će biti penzija u januaru 2026. nakon povećanja?

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: N1
Kolika će biti penzija u januaru 2026. nakon povećanja?

Penzioneri u Srbiji 1. decembra su dobili "finansijsku injekciju" od države, odnosno uvećanje penzija za 12,2 osto, a koju će osetiti u januaru kada im bude "leglo" u proseku nekoliko hiljada dinara više.

Ako se uzme u obzir prosečna penzija u našoj zemlji, to povećanje biće za oko 6.000 dinara. Penzije u Srbiji od juče su veće za 12,2 odsto, a prva uvećana primanja penzioneri će dobiti početkom januara, uoči božićnih praznika, navodi Nova.rs. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da se svim penzionerima i ove godine penzije uvećavaju mesec dana ranije, odnosno od decembra, umesto od januara. Time, kako je rekao, Vlada Srbije ispunjava još jedno obećanje dato
