Očišćeni grafiti u Bloku 33: Opština Novi Beograd osluškuje potrebe i želje sugrađana

Ovom aktivnošću nastavljeni su radovi na uređenju međublokovskih prostora koji nisu u nadležnosti održavanja gradskih komunalnih preduzeća.

Opština osluškuje potrebe i želje sugrađana, te u skladu sa njima sprovodi aktivnosti za što bolje uslove svakodnevnog života. Do sada su u okviru „Eko-patrole” očišćeni grafiti na gotovo trideset adresa, uređena su stepeništa, postavljeni gelenderi, bezbednosni stubići i nove klupe, betoniran je prilaz zgradama, a rekonstruisane su i pešačke staze. Uklonjene su „divlje” deponije, kao i ambrozija na mnogim lokacijama širom Novog Beograda. Kurir.rs/Beograd.rs