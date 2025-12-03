Prijave do 19. decembra: Novogodišnji paketići za najmlađe na Savskom vencu

Pozivaju se roditelji da najkasnije do 19. decembra prijave dete na Info pultu za decu i mlade u šalter sali GO Savski venac (Ulica kneza Miloša 69), svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, a četvrtkom od 7.30 do 20 časova, te preuzmu vaučer za dodelu besplatnih novogodišnjih paketića.

Prilikom preuzimanja vaučera potrebno je dati na uvid očitanu ličnu kartu roditelja i zdravstvenu ili đačku knjižicu deteta. Podela paketića biće priređena u okviru Parka otvorenog srca na tradicionalnoj novogodišnjoj manifestaciji „Novogodišnje čarolije” 27. decembra 2025. godine u Kući kralja Petra Prvog (Ulica Vase Pelagića 40), s početkom u 11 časova. „Novogodišnje čarolije”, koje se organizuju već deceniju na Savskom vencu, i ovog puta će brojnim mališanima