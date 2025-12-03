Raznet deo naftovoda Družba, strašna eksplozija probudila Ruse! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su nosile crno zlato ka Evropi (video)

U Rusiji se dogodila eksplozija na naftovodu "Družba", kojim se ruska nafta i dalje isporučuje nekim evropskim zemljama.

Ukrinform to navodi i ocenjuje da se tim isporukama jačaju ruski finansijski i vojni kapaciteti. Ukrajinska agencija je informaciju o eksploziji dobila od izvora u Glavnom obaveštajnom direktoratu (HUR) Ministarstva odbrane u Kijevu. Jedan od članova HUR zapretio je danas da će "Družba" nastaviti da gori. Navodi se da je napad na naftovod izvršen u blizini sela Kazinski Visilki, na deonici između Taganroga i Lipecka. Prema izvoru iz vojne obaveštajne službe, za