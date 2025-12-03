Očekuje nas promenljivo vreme, oblačno sa jakom košavom, a ponegde i padavine: Prognoza Čubrila za naredne dane

Prema prognozi meteorologa-amatera Marka Čubrila, u regionu će narednih dana vladati promenljivo vreme.

Danas je došlo do povećanja oblačnosti, a ponegde se očekuje i slaba kiša. Od sutra počinje jačanje ciklona nad jugom Italije, dok će nad istokom Evrope biti prisutno polje visokog vazdušnog pritiska. Ovakav raspored doneće snažnu košavu koja će u košavskom području duvati do petka, povremeno i olujnom jačinom, sa udarima i do 25 metara u sekundi. Tokom četvrtka i petka vetar će pojačavati osećaj hladnoće, iako se očekuju dnevne temperature i do 14 stepeni.