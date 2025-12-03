Drastična promena vremena u Srbiji: Ovakvu prognozu u decembru je malo ko očekivao

Alo pre 9 minuta
Drastična promena vremena u Srbiji: Ovakvu prognozu u decembru je malo ko očekivao

U Srbiji će u četvrtak, 4. decembra tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine, a temperature će se kreteti u rasponu od dva do 12 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, uveče sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 10 stepeni. RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju Do nedelje će se zadržati umereno do potpuno
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

RHMZ upozorava: Stiže kiša, vetar jača, ovakvo vreme nas čeka narednih dana

RHMZ upozorava: Stiže kiša, vetar jača, ovakvo vreme nas čeka narednih dana

Dnevnik pre 44 minuta
Sutra oblačno vreme, uveče kiša

Sutra oblačno vreme, uveče kiša

Novi magazin pre 29 minuta
Oblačno sa slabom kišom: Sutra do 12 stepeni

Oblačno sa slabom kišom: Sutra do 12 stepeni

Serbian News Media pre 44 minuta
Alarm "gori" zbog 2 opasne pojave u Srbiji: Oglasio se i RHMZ: Uskoro stiže i nova tura padavina!

Alarm "gori" zbog 2 opasne pojave u Srbiji: Oglasio se i RHMZ: Uskoro stiže i nova tura padavina!

Blic pre 1 sat
Oprez! Crveni alarm zbog vetra! Košava razbija Srbiju! Evo gde se očekuju udari od 100 km/h

Oprez! Crveni alarm zbog vetra! Košava razbija Srbiju! Evo gde se očekuju udari od 100 km/h

Telegraf pre 1 sat
Danas umereno oblačno, mestimično sa kišom

Danas umereno oblačno, mestimično sa kišom

Novi magazin pre 3 sata
RHMZ najavljuje: Sunčani intervali tokom dana, na jugu i istoku kiša

RHMZ najavljuje: Sunčani intervali tokom dana, na jugu i istoku kiša

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegRHMZ

Regioni, najnovije vesti »

Sajam i izložba radova "Iskoračimo zajedno - Vidi svet mojim očima" u Somboru

Sajam i izložba radova "Iskoračimo zajedno - Vidi svet mojim očima" u Somboru

RTV pre 4 minuta
Isključenja vode zbog havarija

Isključenja vode zbog havarija

RTK pre 4 minuta
Prodajna izložba radova članova požeškog Društva za cerebralnu i dečiju paralizu

Prodajna izložba radova članova požeškog Društva za cerebralnu i dečiju paralizu

Zoom UE pre 3 minuta
INFO DAN za građane zainteresovane da dobiju novac za energetsku sanaciju kuća i stanova

INFO DAN za građane zainteresovane da dobiju novac za energetsku sanaciju kuća i stanova

InfoKG pre 9 minuta
Folklorci iz 43 ansambla iz svih krajeva Evrope ovog vikenda na Festivalu veterana

Folklorci iz 43 ansambla iz svih krajeva Evrope ovog vikenda na Festivalu veterana

Zoom UE pre 9 minuta