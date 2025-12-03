Kokotović: Pitanje NIS-a je pod ličnom kontrolom Putina, vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava

Nova ekonomija pre 1 sat
Kokotović: Pitanje NIS-a je pod ličnom kontrolom Putina, vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava
Predstavnica „Briselskog kluba za energetiku“ Nadežda Кokotović izjavila je danas da je pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) direktno pod ličnom kontrolom predsednika Rusije Vladimira Putina, te da zato vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava, kao i da Srbija ima obavezu da zaštiti svoje tržište i da preduzme rizike. „Srbija ima obavezu da zaštiti svoje tržište, svoje zaposlene i mora da preduzme određene pravne i diplomatske i rizike i korake. Zatvaranje
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

RTV pre 54 minuta
Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

Euronews pre 50 minuta
Prestanak rada Rafinerije: Koliko će da poskupi gorivo?

Prestanak rada Rafinerije: Koliko će da poskupi gorivo?

Vreme pre 1 sat
Proces obustave rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogao bi da traje nekoliko dana

Proces obustave rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogao bi da traje nekoliko dana

Sputnik pre 29 minuta
NIS pod kontrolom Putina: Kokotović kaže da je NIS samo deo američkog plana za preuzimanje evropskog energetskog tržišta

NIS pod kontrolom Putina: Kokotović kaže da je NIS samo deo američkog plana za preuzimanje evropskog energetskog tržišta

Serbian News Media pre 49 minuta
„Putin lično drži NIS pod kontrolom“ Kokotović: „Srbija pred rizičnim odlukama — mora da brani tržište i radnike“…

„Putin lično drži NIS pod kontrolom“ Kokotović: „Srbija pred rizičnim odlukama — mora da brani tržište i radnike“

Dnevnik pre 14 minuta
"Putin lično odlučuje o subini NIS-a" Kokotović upozorava: Srbija mora da preuzme rizik i zaštiti svoje tržište

"Putin lično odlučuje o subini NIS-a" Kokotović upozorava: Srbija mora da preuzme rizik i zaštiti svoje tržište

Kurir pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBriselRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Srbija bez sistema za ambalažni otpad uoči početka primene EU uredbe

Srbija bez sistema za ambalažni otpad uoči početka primene EU uredbe

Forbes pre 10 minuta
Mali akcionari NIS-a u klopci, samo jedan scenario dobro rešenje

Mali akcionari NIS-a u klopci, samo jedan scenario dobro rešenje

Biznis.rs pre 9 minuta
Sajam zimske opreme Ski-Expo od 4. do 7. decembra na Beogradskom sajmu

Sajam zimske opreme Ski-Expo od 4. do 7. decembra na Beogradskom sajmu

Ekapija pre 9 minuta
MRE: Ne postoje važeće dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena

MRE: Ne postoje važeće dozvole za geološka istraživanja na lokalitetu Studena

Ekapija pre 4 minuta
Koliko dnevno troši generacija Z, a koliko bumeri? Istraživanje pokazalo šta kupcima različitog uzrasta presudno u kupovini

Koliko dnevno troši generacija Z, a koliko bumeri? Istraživanje pokazalo šta kupcima različitog uzrasta presudno u kupovini

Kurir pre 4 minuta