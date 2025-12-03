Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

BEOGRAD - U Rafineriji nafte Pančevo obustava rada proizvodnih postrojenja, koja je počela u utorak, mogla bi da traje nekoliko dana, saznaje Tanjug.

Nakon potpune obustave, ukoliko bi stigla licenca američkog OFAK-a za nastavak rada NIS-a, bilo bi potrebno najmanje dve nedelje da se ponovo započne pokretanje proizvodnje. Rafinerija je zbog nedostatka dotoka sirove nafte, usled sankcija Ministarstva finansija SAD koje su uvedene 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, od 25. novembra bila u fazi tople cirkulacije iz koje je mogla brže i lakše da obnovi proizvodnju. Prva faza priprema za obustavu rada
"Od Srbije se traži da to reši kako zna i ume": Da li je nacionalizacija NIS jedino rešenje jednačine sa više nepoznatih

Bivši šef OFAC-a otkrio jedan od razloga zašto Rusi nisu zainteresovani za prodaju NIS-a

"Putin odlučuje o NIS-u"

Od krize sa NIS-om, do lokalnih izbora i stanja opozicije: Jorgić i Rodić za Euronews Srbija o aktuelnim temama

Kokotović: Pitanje NIS-a je pod ličnom kontrolom Putina, vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava

Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

Prestanak rada Rafinerije: Koliko će da poskupi gorivo?

Od 2026. nove cene poštanskih usluga - objavljen detaljan cenovnik

"Od Srbije se traži da to reši kako zna i ume": Da li je nacionalizacija NIS jedino rešenje jednačine sa više nepoznatih

Srbija ima uskladišteno oko 540 miliona kubika gasa u Banatskom dvoru i u Mađarskoj

Vulkan enerdži obezbedio 2,6 milijardi dolara za projekat rudnika litijuma u Nemačkoj

Mali: Radovi na izgradnji Ekspa odvijaju se po planu, uskoro gotovi i prvi stanovi

