„Prestanite da obmanjujete građane“: Opozicija iz Niša odgovorila Ministarstvu rudarstva i energetike

Opozicija iz Niša odgovorila je Ministarstvu rudarstva i energetike rekavši da je pomenuto Ministarstvo delimično potvrdilo ono što su oni prethodno govorili, dodajući da obmanjuju javnost u vezi istražnih radnji na lokalitetu Studena.

Niška opozicija koju čine potpredsednik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković, poslanica Narodnog pokreta Srbije Ana Eraković i poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević u odgovoru navode da je tačno da dozvola za istražne radnje u ovom trenutku ne postoji, ali je tačno i da je firma Apolo minerals limited podnela zahtev za produžavanje dozvole i da je postupak u toku, te da je Ministarstvo to potvrdilo. Dodaju da to praktično znači da dozvola može biti