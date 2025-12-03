Niški poslanici ministarki rudarstva: Donesite odluku o zabrani istraživanja i iskopavanja u Studeni

Narodni poslanici iz Niša Jelena Milošević iz Stranke slobode i pravde, Ana Eraković i Đorđe Stanković iz Narodnog pokreta Srbije traže od ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović, koja je prethodnu dozvolu i potpisala, da donese odluku o zabrani istraživanja i iskopavanja na lokalitetu Studena.

Ministarstvo rudarstva i energetike u svom današnjem odgovoru delimično potvrđuje ono što su prethodnih dana govorili, ali kako tvrde poslanici opozicije, „obmanjuje javnost u vezi istražnih radnji na lokalitetu Studena“. Tačno je da dozvola za istražne radnje u ovom trenutku ne postoji, ali je tačno da je firma „Apolo minerals limited“ podnela zahtev za produženje dozvole i da je postupak u toku, što je ministarstvo u svom odgovoru medijima i potvrdilo. To