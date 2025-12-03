Poslanici iz Niša odgovaraju MRE: „Ne sme biti ucrtanih istražnih polja na Studeni, ugrožava se vodoizvorište“

Narodni poslanici iz Niša, Ana Eraković, Jelena Milošević i Đorđe Stanković, okupljeni oko pokreta Srbija centar (SRCE), reagovali su na saopštenje Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) o lokalitetu Studena, tvrdeći da Ministarstvo „delimično potvrđuje, ali i obmanjuje javnost“ u vezi sa istražnim radnjama.

U saopštenju se iznose tri ključne primedbe na objašnjenja MRE-a: Iako je tačno da u ovom trenutku ne postoji važeća dozvola za istražne radnje, poslanici navode da je firma Apolo minerals limited podnela zahtev za njeno produženje i da je postupak u toku, što je i Ministarstvo potvrdilo. „To praktično znači da dozvola koliko sutra može da se izda,“ upozoravaju poslanici. Poslanici ističu da, bez obzira na dugotrajnost procesa otvaranja rudnika, lokalitet Studena