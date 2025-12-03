Poslanici iz Niša odgovaraju MRE: „Ne sme biti ucrtanih istražnih polja na Studeni, ugrožava se vodoizvorište“

Serbian News Media pre 5 sati
Poslanici iz Niša odgovaraju MRE: „Ne sme biti ucrtanih istražnih polja na Studeni, ugrožava se vodoizvorište“

Narodni poslanici iz Niša, Ana Eraković, Jelena Milošević i Đorđe Stanković, okupljeni oko pokreta Srbija centar (SRCE), reagovali su na saopštenje Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) o lokalitetu Studena, tvrdeći da Ministarstvo „delimično potvrđuje, ali i obmanjuje javnost“ u vezi sa istražnim radnjama.

U saopštenju se iznose tri ključne primedbe na objašnjenja MRE-a: Iako je tačno da u ovom trenutku ne postoji važeća dozvola za istražne radnje, poslanici navode da je firma Apolo minerals limited podnela zahtev za njeno produženje i da je postupak u toku, što je i Ministarstvo potvrdilo. „To praktično znači da dozvola koliko sutra može da se izda,“ upozoravaju poslanici. Poslanici ističu da, bez obzira na dugotrajnost procesa otvaranja rudnika, lokalitet Studena
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Odgovor poslanika ministarstvu u vezi istražnih radnji na vodoizvorištu Studena

Odgovor poslanika ministarstvu u vezi istražnih radnji na vodoizvorištu Studena

Jug press pre 1 sat
Ministarstvo rudarstva i energetike: Na lokalitetu „Studena“,na teritoriji opština Bela Palanka i Niška Banja ne postoje…

Ministarstvo rudarstva i energetike: Na lokalitetu „Studena“,na teritoriji opština Bela Palanka i Niška Banja ne postoje važeće dozvole zageološka istraživanja metaličnih sirovina

Jug press pre 3 sata
Ministarstvo: Nema dozvola za istraživanje na Studenoj – Poslanici: „Može sutra da bude izdata“

Ministarstvo: Nema dozvola za istraživanje na Studenoj – Poslanici: „Može sutra da bude izdata“

Rešetka pre 2 sata
Niški poslanici demantuju ministarku rudarstva

Niški poslanici demantuju ministarku rudarstva

Niške vesti pre 4 sati
„Prestanite da obmanjujete građane“: Opozicija iz Niša odgovorila Ministarstvu rudarstva i energetike

„Prestanite da obmanjujete građane“: Opozicija iz Niša odgovorila Ministarstvu rudarstva i energetike

Nova pre 5 sati
Niški poslanici ministarki rudarstva: Donesite odluku o zabrani istraživanja i iskopavanja u Studeni

Niški poslanici ministarki rudarstva: Donesite odluku o zabrani istraživanja i iskopavanja u Studeni

Južne vesti pre 5 sati
Ministarstvo rudarstva: Niko sada nema dozvolu za geološka istraživanja u Studeni, Prostorni plan ne odobrava rudarenje

Ministarstvo rudarstva: Niko sada nema dozvolu za geološka istraživanja u Studeni, Prostorni plan ne odobrava rudarenje

Južne vesti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMinistarstvo rudarstva i energetikeSrce

Ekonomija, najnovije vesti »

Opozicioni poslanici: Ministarstvo rudarstva obmanjuje javnost u vezi istražnih radnji na na vodoizvorištu Studena

Opozicioni poslanici: Ministarstvo rudarstva obmanjuje javnost u vezi istražnih radnji na na vodoizvorištu Studena

Danas pre 1 sat
NIS: Korporativne kartice funkcionalne, plaćanje na pumpama se može obaviti gotovinom, Dina platnim karticama ili m-banking…

NIS: Korporativne kartice funkcionalne, plaćanje na pumpama se može obaviti gotovinom, Dina platnim karticama ili m-banking aplikacijom

Danas pre 2 sata
Budućnost je stigla sa pet godina zakašnjenja

Budućnost je stigla sa pet godina zakašnjenja

Danas pre 2 sata
Bivši većinski vlasnik popularnog sajta za odrasle zainteresovan za kupovinu imovine Lukoila van Rusije

Bivši većinski vlasnik popularnog sajta za odrasle zainteresovan za kupovinu imovine Lukoila van Rusije

Danas pre 2 sata
Građani Srbije između ruske braće, američkih partnera i Vučićevih uveravanja: Možemo da očekujemo poskupljenje - svega

Građani Srbije između ruske braće, američkih partnera i Vučićevih uveravanja: Možemo da očekujemo poskupljenje - svega

N1 Info pre 33 minuta