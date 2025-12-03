Sikorski: Savet NATO-Rusija više ne postoji

Fokus je na zaštiti Evrope od, a ne sa Rusijom–reako poljski ministar spoljnih poslova

BRISEL – Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je danas da Savet NATO-Rusija, konsultativni forum osnovan 2002. godine, više ne postoji. On je, nakon razgovora ministara spoljnih poslova zemalja NATO-a u Briselu rekao novinarima da je to telo osnovano u vremenima kada se činilo da se evropska bezbednost može graditi zajedno sa Rusijom, ali da su ta vremena prošla zbog ruskih odluka o „invazijama”, prenosi Gardijan. „Danas stvaramo evropsku