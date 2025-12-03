Brnabić: Selakovića niko nije priveo, otišao je da bi dao izjavu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je ministar kulture Nikola Selaković sam otišao u tužilaštvo da bi da izjavu i da nije tačno da je priveden. "Što se tiče ministra Selakovića, nemojte da širite neistine, dakle nije priveden, niko ga ne privodi.

Molim vas, ne širite neistine. Ovo je ipak Narodna skupština Republike Srbije. Čovek je otišao sam da daje izjavu, koliko vidim, on je otišao da daje izjavu", rekla je Brnabić odbacujući tvrdnje poslanika Narodnog pokreta Srbije Đorđa Stankovića da je "na neki način pokušano hapšenje Selakovića od strane Tužilaštva za organizovani kriminal". Ministar kulture Nikola Selaković došao je juče nešto pre 16 časova ispred zgrade Javnog tužilaštva za organizovani kriminal