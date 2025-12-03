Da li se očekuju nova poskupljenja? Inflacija u Hrvatskoj raste, najviše udaraju usluge i energija

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Da li se očekuju nova poskupljenja? Inflacija u Hrvatskoj raste, najviše udaraju usluge i energija

Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj za novembar, prema preliminarnim podacima, porasla je sa oktobarskih 3,6 na 3,8 odsto, objavio je danas Državni zavod za statistiku (DZS) te zemlje.

Prema glavnim komponentama indeksa, godišnji rast cena usluga u Hrvatskoj iznosi 6,6 odsto, energije 5,3 odsto, hrane, pića i duvana 4,1 odsto, a u kategoriji industrijski neprehrambeni proizvodi osim energije je registrovan pad za 0,1 odsto. Na mesečnom nivou, potrošačke cene u Hrvatskoj su porasle za 0,6 odsto u novembru, istim tempom kao u oktobru. Cene energije u Hrvatskoj porasle su mesečno za 3,6 odsto, industrijski neprehrambeni proizvodi osim energije za
