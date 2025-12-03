Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Valjevo, HK "Krušik" a.d. 8.30-14č Lazarevac, Tehnička škola "Kolubara" 10-16č Petrovac, Crveni krst 9-14č Šabac, Kulturni centar 9-15č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se