"To je najbolji način da se promeni mišljenje Putina" Rute: Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je dobro što su mirovni pregovori za okončanje rata u Ukrajini u toku, ali da je ključno da se obezbedi da Ukrajina bude u najjačoj mogućoj poziciji.

Foto: Tanjug/AP - Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama. To je najbolji način da se promeni mišljenje predsednika Rusije Vladimira Putina - rekao je Rute, prenosi Rojters. On je istakao da samo Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsednika Donalda Trampa, mogu da pokažu rezultat. (Tanjug)