"To je najbolji način da se promeni mišljenje Putina" Rute: Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama

Večernje novosti pre 1 sat
"To je najbolji način da se promeni mišljenje Putina" Rute: Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je dobro što su mirovni pregovori za okončanje rata u Ukrajini u toku, ali da je ključno da se obezbedi da Ukrajina bude u najjačoj mogućoj poziciji.

Foto: Tanjug/AP - Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama. To je najbolji način da se promeni mišljenje predsednika Rusije Vladimira Putina - rekao je Rute, prenosi Rojters. On je istakao da samo Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsednika Donalda Trampa, mogu da pokažu rezultat. (Tanjug) BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Kremlj: Netačne tvrdnje da je Putin odbacio američki mirovni plan

Kremlj: Netačne tvrdnje da je Putin odbacio američki mirovni plan

N1 Info pre 8 minuta
Stigla prva zvanična reakcija Kremlja nakon pregovora Amerikanaca sa Putinom

Stigla prva zvanična reakcija Kremlja nakon pregovora Amerikanaca sa Putinom

Danas pre 24 minuta
NATO ministri na hitnom sastanku. Saveznici se okupljaju danas u Briselu, odlučuje se o sudbini Ukrajine.

NATO ministri na hitnom sastanku. Saveznici se okupljaju danas u Briselu, odlučuje se o sudbini Ukrajine.

Alo pre 44 minuta
Rute: Ukrajina mora da bude što jača u mirovnim pregovorima

Rute: Ukrajina mora da bude što jača u mirovnim pregovorima

RTV pre 2 sata
Vadeful: Nemačka, Poljska i Norveška obezbediće Ukrajini pomoć od 500 miliona dolara

Vadeful: Nemačka, Poljska i Norveška obezbediće Ukrajini pomoć od 500 miliona dolara

RTV pre 1 sat
Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

RTV pre 2 sata
Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaTanjugRojtersRusijaDronDonald TrampFrancuskaUkrajina ratmark rute

Svet, najnovije vesti »

Velike evropske banke prave novu stabilnu kriptovalutu vezanu za evro

Velike evropske banke prave novu stabilnu kriptovalutu vezanu za evro

RTV pre 4 minuta
Rumunija, Bugarska i Irak pred važnim odlukama o Lukoilu, američki rokovi ističu

Rumunija, Bugarska i Irak pred važnim odlukama o Lukoilu, američki rokovi ističu

RTV pre 39 minuta
Umešani i Srbi: Dokumenti Kremlja pokazuju uključenost Rusije u operacije u Francuskoj

Umešani i Srbi: Dokumenti Kremlja pokazuju uključenost Rusije u operacije u Francuskoj

Danas pre 39 minuta
Tramp najavio napade na Venecuelu

Tramp najavio napade na Venecuelu

Danas pre 38 minuta
Još loših vesti za Ukrajinu: Otkazan sastanak Zelenskog, Vitkofa i Kušnera, a Putin planira da se čuje sa Trampom

Još loših vesti za Ukrajinu: Otkazan sastanak Zelenskog, Vitkofa i Kušnera, a Putin planira da se čuje sa Trampom

Blic pre 38 minuta