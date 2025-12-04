Na današnji dan, 4. decembar

Danas je četvrtak, 4. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1110. – Krstaši su osvojili Sidon. 1154. – Nikolas Breakspear postao je papa pod imenom Hadrijan IV, prvi i do danas jedini Englez na tom položaju. Godinu dana kasnije okrunio je Fridrika I Barbarosu za rimskog-nemačkog cara, ali je ubrzo ušao u konflikt s njim, kada je Fridrik pokušao da ojača svoju moć u odnosu na Rim. 1563. – Održano je poslednje zasedanje Tridentskog koncila. 1639. – Engleski astronom Džeremaja Horoks obavio je prvo posmatranje prolaska Venere.