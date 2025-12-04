Trovanje Britanke novičokom: ‘Putin je moralno odgovoran’

BBC News pre 23 minuta

BBC Don Sterdžis, Britanka koja je preminula 2018. godine od posledica trovanja novičokom, kao slučajna žrtva atentata na ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja

Ruski predsednik Vladimir Putin „moralno je odgovoran“ za smrt Britanke Don Sterdžis, majke troje dece, koja se otrovala ruskim nervnim agensom novičok 2018. u Solzberiju, zaključak je istrage.

Ova 44-godišnja žena je bila kolateralna ili slučajna žrtva atentata na ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju.

Rusija je od početka negirala umešanost u ovaj slučaj.

Sterdžis je preminula je nakon što se poprskala 'novičokom' koji je ostao u bočici parfema.

Bočicu je slučajno pronašla.

„Nije imala nikakvu šansu da preživi.

„Uprkos naporima lekara, nikakav medicinski tretman zapravo nije mogao da joj spasi život“, rekao je lord Entoni Hjuz, predstavljajući rezultate istrage o smrti Don Sterdžis 4. decembra 2025.

Skripalj je nekadašnji ruski dvostruki agent.

U Rusiji su ga optužili da radi za britansku tajnu službu MI6 i uhapšen je 2006.

Kasnije je pomilovan i dozvoljeno mu je da se preseli u Veliku Britaniju, u kojoj živi od 2010.

Julija, koja je ruska državljanka, bila je u poseti ocu u Solzberiju u vreme incidenta.

Međunarodni istražni tim je stigao u Britaniju 15 dana nakon nego što su otac i ćerka Skripalj nađeni onesvešćeni na klupi u parku u Solsberiju i prebačeni u bolnicu.

Razboleo se i policajac koji je prvi došao na uviđaj.

Skripalj i njegova ćerka Julija nedeljama su se lečili u bolnici i veruje se da su se oboje potpuno oporavili.

Napad na Sergeja i Juliju Skripalj bio je„javna demonstracija ruske moći“, dodao je.

Svi koji su učestvovali u pokušaju ubistva Skripalja, međuj kojima i Putina koji je odobrio napad, „moralno su odgovorni“ za smrt Don Sterdžis, zaključuje se u izveštaju.

Posle trovanja, dvojica muškaraca optuženih za napad pojavila su se na ruskoj televiziji, gde su insistirali da su posetili Solsberi kao turisti koji su želeli da vide katedralu i njen toranj.

Velika Britanija je za napad optužila rusku službu GRU (Glavna obaveštajna uprava) i uvela joj sankcije.

Ko je Don Sterdžis?

Don Sterdžis je preminula u bolnici u Solsberiju 8. jula 2018, osam dana posle kontakta sa Novičokom u stanu njenog partnera Čarlija Roulija u obližnjem Ejmsberiju.

Bila je majka troje dece.

Njena majka, Kerolajn Sterdžis, opisala je ćerku kao „inteligentnu, izuzetno nesebičnu i veoma srdačnu“.

Tokom istrage, policajac iz Viltšira izvinio se što je pogrešno nazvao Don Sterdžis „poznatom narkomankom“.

Hronologija

Julija Skripalj je 3. marta 2018. oko 14.40 sati stigla na londonski aerodrom Hitrou letom iz Rusije.

4. marta, oko 9.15 ujutro, Skripaljev automobil primećen je u Solzberiju, u okolini London rouda, severnog Čerčil veja i Vilton rouda.

U 13.30 njegov automobil je primećen u Devizes roudu, u pravcu centra grada.

Skripalj i njegova ćerka stigli su u 13.40 na parkiralište u trgovačkom kvartu Molting.

Policija je saopštila da je par otišao u pab Mil pre nego što su u 14.30 ušli u restoran Zizi, u kom su ostali su do 15.34.

U 16.15 služba hitne pomoći dobila je prvi izveštaj o incidentu.

Policija je zatekla par na klupi ispred restorana Zizi u „izuzetno teškom stanju".

Policajac kome je posle incidenta pozlilo, detektiv poručnik Nik Bejli, više od dve nedelje se lečio u bolnici.

U bolnicu je primljeno ukupno 48 ljudi u vezi s ovim incidentom.

O Sergeju i Juliji Skripalj

Pukovnik Skripalj je penzionisani ruski vojni obaveštajac koji je osuđen zbog otkrivanja identiteta ruskih obaveštajnih agenata koji su delovali tajno u Evropi britanskoj tajnoj obaveštajnoj službi MI6.

Na služenje trinaestogodišnje zatvorske kazne je otišao 2006.

U julu 2010. bio je jedan od četvorice zatvorenika oslobođenih u Moskvi i zamenjenih za deset ruskih špijuna koje je uhapsio američki Federalni istražni biro (FBI).

Otišao je da živi u Veliku Britaniju.

Njegova ćerka, Julija je redovno odlazila iz Moskve u Veliku Britaniju kako bi posećivala oca.

„Rekla mi je da joj se sviđa sve [u Britaniji]", izjavila je Irina Petrova, njena prijateljica iz detinjstva.

„Bili su na prelepom mestu, imali su divnu kuću".

Govorila je da je Julija imala „izvrstan" odnos sa ocem i bila je „savršeno dete", sa odličnim ocenama u školi.

Julija Skripalj, čiji prijatelji tvrde da je radila za multinacionalne kompanije poput Najkija i Pepsika, bila je „uvek nasmejana, baš kao njena majka", dodala je Petrova.

Ljudmila, supruga gospodina Skripalja, umrla je 2012. od raka.

Preminuli su mu potom i stariji brat i sin.

Njegov sin, Aleksandar Skripalj, umro je u 43. godini u Sankt Peterburgu usled otkazivanja jetre.

Sahranjen je u Solzberiju, pored majke.

Porodica poriče da je Skripalj radio za MI6 i veruje da su Rusi izmislili ceo slučaj sa špijunažom.

Šta je novičok?

Ime „novičok" znači „novajlija" na ruskom i važi za grupu usavršenih nervnih agensa koje je proizvodio Sovjetski Savez 1970-ih i1980-ih.

Bili su poznati kao četvrta generacija hemijskih oružja, a nastali su u sovjetskom programu pod šifrovanim imenom „Foliant".

Postojanje „novičoka" obelodanio je hemičar Vil Mirzajanov 1990-ih u ruskim medijima.

On je kasnije prebegao u SAD, gde je objavio hemijsku formulu u knjizi „Državne tajne".

Američki bezbednosni zvaničnici su 1999. otputovali u Uzbekistan da pomognu pri gašenju i dekontaminaciji jednog od najvećih poligona za testiranje hemijskih oružja u bivšem Sovjetskom Savezu.

Prema doktoru Mirzajanovu, Sovjeti su koristili ovaj poligon za proizvodnju i testiranje male količine „novičoka".

Ovi nervni agensi pravljeni su tako da ih ne otkriju međunarodni inspektori.

Smatra se da su neke varijacije „novičoka" pet do osam puta otrovnije od nervnih agensa VX.

„To je opasniji i sofisticiraniji agens od sarina ili VX-a i teže ga je otkriti", rekao je ranbije profesor Gari Stivens, stručnjak za farmakologiju sa Univerziteta u Redingu.

Koliko dugo traje novičok?

Stručnjaci su podeljeni oko toga koliko dugo ovaj nervni agens ostaje toksičan.

Doktor Mirzajanov kaže da to ne traje mesecima.

Ali Vladimir Ugljev, naučnik koji tvrdi da je izmislio agens „novičok" upotrebljen za trovanje Skripalja, kaže da je ova supstanca „veoma stabilna."

Drugi stručnjaci kažu da su te hemikalije pravljene tako da potraju i da mogu da ostanu aktivne mesecima ili godinama, naročito ako se čuvaju u posebnim posudama.

„Novičok ne isparava, ne razlaže se u vodi", kaže Andrea Sela, profesorka neorganske hemije na Univerzitetskom koledžu u Londonu.

Jedna poteškoća je to da je „novičok" manje proučavan i shvaćen od ostalih nervnih agensa i što ne postoje objavljeni naučni podaci o tome koliko dugo zapravo traje.

Dok su neki agensi „novičoka" tečni, za druge se smatra da postoje u čvrstom obliku. To znači da mogu da se pojave u obliku veoma sitnog praha.

Za neke agense tvrdi se i da su „binarna oružja", što znači da nervni agens može da čuva podeljen na dva manje toksična hemijska sastojka koje je lakše transportovati, rukovati njima i skladištiti ih.

Kad se oni pomešaju, dolazi do reakcije i nastaje aktivni toksični agens.

„Jedan od glavnih razloga zašto se ovi agensi uopšte prave jeste to što njihovi sastavni delovi nisu na listi zabranjenih materijala", kaže profesor Stivens.

„Novičok" je pravljen tako da bude otrovniji od drugih hemijskih oružja, tako da neke verzije mogu da počnu da deluju veoma brzo - u roku od 30 sekundi do dva minuta.

Glavni način izloženosti verovatno je preko udisanja ili unošenja u telo, iako može i da se apsorbuje i preko kože.

Simptomi slični onima drugih nervnih agensa

„Novičok" ima slično dejstvo kao i drugi nervni agensi - deluju tako što blokiraju poruke koje idu od nerva do mišića, izazivajući kolaps mnogih telesnih funkcija.

Doktor Mirzajanov kaže da je prvi simptom koji se može uočiti mioza - preterano sužavanje zenica oka.

Veća doza može da izazove konvuluzije i isprekidano disanje, kaže on.

„Onda kreću neprekidne konvulzije i povraćanje, i na kraju fatalni ishod."

Doktor Mirzajanov kaže da postoje protivotrovi - atropin i aten - koji pomažu da se zaustavi dejstvo otrova, ali oni nisu lek.

Ukoliko je neka osoba izložena nervnom agensu, treba joj skinuti odeću i oprati joj kožu sapunom i vodom.

Treba joj isprati oči i dati joj kiseonik.

U izjavi od pre nekoliko godina, doktor Mirzajanov smatra da Moskva stoji iza trovanja Skripalja „zato što je Rusija zemlja koja ga je izmislila, ima iskustvo, pretvorila ga je u oružje… potpuno je ovladala čitavim procesom."

Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama rekao je da je razvojni rad na nervnim agensima iz sovjetskog vremena obustavljen 1992. godine, a da su postojeće zalihe uništene 2017.

U septembru 2017, Organizacija za zabranu hemijskog oružja (OPCW) potvrdila je da je uništeno svih 39.967 metričkih tona hemijskog oružja u posedu Rusije.

Ali „novičok" nikad nije prijavljen ovoj organizaciji, a ta hemikalija nije činila deo bilo kakvog kontrolnog režima, delom zbog nesigurnosti oko njene hemijske strukture, kaže profesor Alister Hej sa Univerziteta u Lidsu.

Vrlo je verovatno da su neke vladine laboratorije napravile sićušne količine „novičoka" i sačuvale njegove karakteristike u bazama podataka, da bi njegov identitet mogao da bude potvrđen u nekoj kasnijoj fazi ukoliko se nađe kao nepoznati otrov u nečijoj krvi, kaže on.

