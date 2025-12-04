KK Partizan: Utakmica sa Bajernom pod posebnom lupom Evrolige

Košarkaši klub Partizan saopštio je danas da je tokom prethodnih dana primio više upozorenja da će večerašnja utakmica protiv Bajerna biti pod posebnim nadzorom Evrolige.

Iz kluba podsećaju da je tokom sezone već bilo disciplinskih mera zbog neprimerenih dešavanja u dvorani, te apeluju na navijače da budu svesni važnosti evroligaške licence i mogućih posledica svakog incidenta. „U momentima kada su emocije jake lako je načiniti gest koji može da izazove ozbiljnu štetu. Za dobrobit Partizana, pozivamo navijače da ne ispoljavaju emocije na bilo koji vid agresije“, navodi se u saopštenju. Crno-beli ističu da je večerašnji duel od
