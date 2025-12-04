Narodna banka Srbije ćuti o kolapsu koji im se sprema: Rizikuje i zamrzavanje deviznih rezervi u inostranstvu

Prošlo je sedam dana kako je Narodna banka Srbije (NBS) upozorila da će "od ponedeljka" obustaviti platni promet sa NIS-om, ukoliko ta kompanija ne bude dobila licencu za rad od Sjedinjenih Američkih Država koje su joj početkom oktobra uvele sankcije.

Isto su najavile i poslovne banke, ali sve i dalje funkcioniše po starom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država odlučila da na "sopstveni rizik" do kraje nedelje bude obezbedi platni promet sa NIS-om. Srbija je dala ruskim vlasnicima u Naftnoj industriji Srbije (NIS) rok od 50 dana da pronađu novog vlasnika, a ukoliko se to ne dogodi, predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija uvesti „svoju upravu“ i ponuditi Rusima „najvišu moguću