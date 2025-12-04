Preminula 78-godišnja žena povređena na pešačkom prelazu

Rešetka pre 26 minuta
Žena stara 78 godina iz Zaječara preminula je jutros u UKC Niš od posledica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, prenose niški mediji.

Do udesa je došlo oko 17 časova u Ulici Dimitrija Tucovića u Nišu, kada je na staricu, dok je prelazila kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu, naletelo vozilo „folksvagen“ niških registarskih tablica. Povređena žena je odmah prevezena kolima Hitne pomoći u nišku bolnicu, ali je, uprkos naporima lekara, podlegla povredama. O nesreći su obavešteni Osnovno i Više javno tužilaštvo, a policija je na licu mesta obavila uviđaj i nastavlja rad na utvrđivanju svih
