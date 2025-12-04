Neformalan sastanak Putina i Modija ušao u treći sat /video/

Sputnik pre 7 minuta
Neformalan sastanak Putina i Modija ušao u treći sat /video/

Ruski predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi započeli su neformalni sastanak u rezidenciji indijskog premijera u Nju Delhiju.

Kako je saopštila pres služba ruskog predsednika, sastanak je neformalne prirode — svi zvanični protokolarni događaji državne posete počeće tek sutra. Ipak, kako je naglasio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, ovaj razgovor se može smatrati ključnim događajem putovanja, jer se upravo tokom ovih neformalnih sastanaka razmatraju najvažnija i najosetljivija pitanja. Indijski premijer Narendra Modi je podelio objavu na ruskom jeziku o poseti Putina, rekavši da
