Težak sudar kod Umke: Slupali se kamion i automobil

Na putu kod Umke, u smeru ka Beogradu, jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putničko vozilo i kamion.

Nesreća se dogodila posle Umke ka gradu, a na snimcima sa lica mesta vidi se sudar dva vozila. - Malo posle Umke ka gradu udes, auto i kamion, policija je tu, hitne nema - piše u opisu snimka objavljenog na Instagram profilu serbialive_beograd. Jedan od komentara ispod objave ukazao je na učestale nezgode na ovom mestu: "OPET ista deonica, mesec dana ravno opet udes!" Detalji o povređenima i uzroku nesreće još uvek nisu poznati. (Telegraf.rs)