Serija zemljotresa u Italiji: Evo gde je bio epicentar

Alo pre 40 minuta
Serija zemljotresa u Italiji: Evo gde je bio epicentar

Više manjih potresa, u kratkom vremenskom periodu, pogodilo je tokom noći područje Italije između Romanje i Toskane, prenose italijanski mediji

U periodu od 22.38 sati registrovan je takozvani "seizmički roj" od šest potresa od kojih je najači zabeležen u 3.36 ujutru, magnitude 2,5 stepeni Rihterove skale, između Čezene i Areca, prenosi Ansa. Epicentar ovih potresa je bio između opštine Vergereto (Forli-Čezena) u Romanji i toskanske opštine Kjuzi dela Verna (Areco), navodi agencija. (Tanjug)
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Šest manjih potresa pogodilo tokom noći Italiju

Šest manjih potresa pogodilo tokom noći Italiju

RTV pre 50 minuta
Udar za udarom Italiju tokom noći pogodio niz zemljotresa

Udar za udarom Italiju tokom noći pogodio niz zemljotresa

Dnevnik pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresTanjugItalijaZemljotres u Italiji

Svet, najnovije vesti »

U Grčkoj zbog oluje poplavljeni putevi, a škole u delovima zemlje ne rade

U Grčkoj zbog oluje poplavljeni putevi, a škole u delovima zemlje ne rade

RTV pre 20 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruska ambasada tvrdi da London pokušava da sabotira pregovore; Telefonski razgovor Putina i Trampa još nije…

UKRAJINSKA KRIZA: Ruska ambasada tvrdi da London pokušava da sabotira pregovore; Telefonski razgovor Putina i Trampa još nije u planu

RTV pre 25 minuta
Putin stigao u predsedničku palatu u Delhiju na zvaničan doček

Putin stigao u predsedničku palatu u Delhiju na zvaničan doček

RTV pre 15 minuta
Šest manjih potresa pogodilo tokom noći Italiju

Šest manjih potresa pogodilo tokom noći Italiju

RTV pre 50 minuta
Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike

Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike

RTV pre 50 minuta