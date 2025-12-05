Serija zemljotresa u Italiji: Evo gde je bio epicentar

Više manjih potresa, u kratkom vremenskom periodu, pogodilo je tokom noći područje Italije između Romanje i Toskane, prenose italijanski mediji

U periodu od 22.38 sati registrovan je takozvani "seizmički roj" od šest potresa od kojih je najači zabeležen u 3.36 ujutru, magnitude 2,5 stepeni Rihterove skale, između Čezene i Areca, prenosi Ansa. Epicentar ovih potresa je bio između opštine Vergereto (Forli-Čezena) u Romanji i toskanske opštine Kjuzi dela Verna (Areco), navodi agencija. (Tanjug)