Došli su kod Trampa i potpisali; Kraj sukoba; "A sad, hajde da zarađujemo pare"

B92 pre 37 minuta
Lideri Konga i Ruande, Feliks Čisekedi i Pol Kagame, potpisali su u Vašingtonu mirovni sporazum o okončanju višedecenijskog sukoba dve zemlje, zajedno sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

"Imam veliko poverenje u oba lidera. Ispoštovaćemo ova obećanja", rekao je Tramp u četvrtak prilikom potpisivanja sporazuma, prenosi BBC. Tramp je rekao da mirovni sporazum ima za cilj da okonča decenije sukoba u regionu uspostavljanjem trajnog prekida vatre, razoružavanjem pobunjeničkih grupa, odredbama za povratak izbeglica kući i novim okvirom za ekonomski prosperitet. Dodao je i da Sjedinjene Američke Države potpisuju sopstvene sporazume sa obema zemljama, koji
