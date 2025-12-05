Misteriozna poruka Tajrika Džonsa - zabranio je komentare VIDEO

B92 pre 2 sata
Misteriozna poruka Tajrika Džonsa - zabranio je komentare VIDEO

Centar Partizana Tajrik Džons jedan je od onih koji su u četvrtak uveče bili najviše na udaru navijača u Beogradskoj areni.

Kada god bi primio loptu dobio je salve zvižduka, iako je na kraju bio jedan od najboljih i najzaslužniji za pobedu protiv Bajerna (92:85). "Grobari" su procenili da je on jedan od "krivaca" za odlazak Željka Obradovića, te su ga uzeli "na zub", uz Dvejna Vašingtona i Džabarija Parkera. Džons se dan posle utakmice oglasio na Instagramu misterioznom porukom u objavi na kojoj je zabranio komentare. Jer, nema nikakve dileme, bilo bi "svačega" u njima. "Odmah znaš da
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tajrikova objava na Instagramu, odmah isključio komentare!

Tajrikova objava na Instagramu, odmah isključio komentare!

Sportske.net pre 15 minuta
Željko Obradović i devojčica koju ljubi na "novom" grbu Partizana: Grobar napravio brutalnu tetovažu

Željko Obradović i devojčica koju ljubi na "novom" grbu Partizana: Grobar napravio brutalnu tetovažu

Telegraf pre 1 sat
Oglasio se selektor Brazila: Aca Trica „bojkotovao“ meč Partizana i Bajerna

Oglasio se selektor Brazila: Aca Trica „bojkotovao“ meč Partizana i Bajerna

Danas pre 1 sat
Partizan posle Žoca i Bajerna: Ostavke ili Leskovac

Partizan posle Žoca i Bajerna: Ostavke ili Leskovac

Danas pre 3 sata
Šta je Tajrik hteo da kaže? Igrač Partizana posle vređanja ostavio misterioznu objavu i ugasio komentare! (foto)

Šta je Tajrik hteo da kaže? Igrač Partizana posle vređanja ostavio misterioznu objavu i ugasio komentare! (foto)

Hot sport pre 2 sata
Gosti u čudu zbog atmosfere u Areni: Tužna situacija za evropsku košarku

Gosti u čudu zbog atmosfere u Areni: Tužna situacija za evropsku košarku

Sputnik pre 2 sata
Litvanci posetili meč Partizan - Bajern, bili su šokirani, ali su pohvalili Grobare: "Ovo nikada nisam video"

Litvanci posetili meč Partizan - Bajern, bili su šokirani, ali su pohvalili Grobare: "Ovo nikada nisam video"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanGrobariŽeljko ObradovićBeogradska ArenaVašington

Sport, najnovije vesti »

Loše vesti za Pokuševskog i Partizan

Loše vesti za Pokuševskog i Partizan

Sportske.net pre 0 minuta
Venger prognozirao novog prvaka sveta: Evo ko je superfavorit na Mundijalu 2026. godine!

Venger prognozirao novog prvaka sveta: Evo ko je superfavorit na Mundijalu 2026. godine!

Kurir pre 0 minuta
Milojević sada ima dileme, vratio se i Babika

Milojević sada ima dileme, vratio se i Babika

Nova pre 0 minuta
Novi problem za Partizan: Poznato koliko će Pokuševski pauzirati zbog povrede

Novi problem za Partizan: Poznato koliko će Pokuševski pauzirati zbog povrede

Nova pre 5 minuta
Novi problemi za Partizan: Pokuševski zbog povrede mora na višenedeljnu pauzu

Novi problemi za Partizan: Pokuševski zbog povrede mora na višenedeljnu pauzu

Euronews pre 5 minuta