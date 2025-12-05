Vreme je da se naplate stari dugovi - Barselona stiže u "Arenu"

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Barselonu u "Beogradskoj areni", u okviru 14. kola Evrolige.

Crveno-beli će pokušati da nastave pobednički niz kod kuće, a utakmica sa katalonskim klubom je na programu od 20 časova. Zvezda u dobrom raspoloženju dočekuje Barselonu, u prethodnom kolu je savladala Olimpijakos sa 91:80. Sa druge strane i Barsa je upisala pobedu u prethodnoj rundi, pošto je savladala Asvel sa 88:78. Katalonski tim je na samo jednu pobedu od Crvene zvezde, koja je druga na tabeli sa skorom 9-4. Barselona sa osam pobeda i pet poraza zauzima osmu