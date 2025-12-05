"Ako stanu pumpe NIS-a, oni će imati važnu ulogu": Ministarka sa naftašima o kriznim merama

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima manjih privatnih distributera goriva Knez Petrola, Petrola, Naftahema i KB Eurorenta – o stanju na tržištu naftnih derivata usled sankcija koje su već gotovo dva meseca na snazi za Naftnu industriju Srbije.

Cilj sastanka bio je procena kapaciteta i uloge ovih kompanija u slučaju da dođe do poremećaja u snabdevanju, posebno ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice privremeno obustavile rad. „Skoro dva meseca su na snazi sankcije prema NIS-u i država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma kojim bismo eventualne nedostajuće količine derivata nadomestili iz državnih rezervi i smanjili pritisak na tržište“, rekla je ministarka. Naglasila je da bi u slučaju