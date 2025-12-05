Ukinuta presuda Dijani Hrkalović: Apelacioni sud naložio ponovno suđenje

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu bivšoj državnoj sekretarki u MUP-u Dijani Hrkalović i naložio da se ponovi suđenje, navodi se na sajtu tog suda.

Dijana Hrkalović je prvostepeno bila osuđena na jednu godinu i četiri meseca zatvora za krivično delo trgovina uticajem, prenosi N1. Nekadašnji načelnik Službe za specijalne istražne metode Dejan Milenković oslobođen je optužbe za zloupotrebu službenog položaja, a bivši načelnik novosadske policije Milorad Šušnjić osuđen je na godinu dana zatvora za isto krivično delo. Dvojici policijskih službenika sudilo se u istom postupku, kao i Dijani Hrkalović. Novom,