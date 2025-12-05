Preokret u slučaju Hrkalović: Apelacioni sud ukinuo osuđujuću presudu i naložio ponovno suđenje zbog „bitnih povreda postupka“

Preokret u slučaju Hrkalović: Apelacioni sud ukinuo osuđujuću presudu i naložio ponovno suđenje zbog „bitnih povreda postupka“…

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je osuđujuću presudu Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), a zbog „bitnih povreda postupaka“ je naložio ponovno suđenje.

U saopštenju suda navodi se da je sud ukinuo i deo presude kojom je krivice oslobođen bivši načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP-a Dejan Milenković, odnosno da će i njemu biti ponovoljeno suđenje. Miloradu Šušnjiću, bivšem načelniku Policijske uprave Novi Sad, osuđujuća presuda je potvrđena, ali mu je kazna povećana sa jedne na četiri godine zatvora. Dijana Hrkalović je u prvostepenom postupku pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg
