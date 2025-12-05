Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu Dijani Hrkalović

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović bila osuđena na kaznu zatvora od 16 meseci, povodom optužbi da je iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca, i naložio ponavljanje suđenja.

Drugostepeni sud je preinačio presudu u pogledu na trećeokrivljenog Milorada Šušnjića i povećao mu kaznu za tri godine, osudivši ga pravosnažno na kaznu zatvora od četiri godine, objavljeno je na sajtu tog suda. U odnosu na Dijanu Hrkalović i na drugookrivljenog Dejana Milenkovića, sud je, usvjajanjem žalbe javnog tužioca, prvostepenu presudu ukinuo i u tom delu predmet vratio na ponovno suđenje. Prvostepenom presudom Hrkalović je bila osuđena za krivično delo