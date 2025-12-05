Nema više doznaka! Usvojen Zakon o eBolovanju, evo kako će to funkcionisati u praksi; počinje od ovog datuma

Na sednici Narodne skupštine usvojen je Zakon o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".

Na trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini, usvojen je Zakon o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac". Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je da je uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave i zdravstvenog sistema, a da ovaj Zakon i