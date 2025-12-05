Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je da je uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave i zdravstvenog sistema Srbije, saopštila je danas ta kancelarija.

On je naveo da Zakon o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad, korišćenjem softverskog rešenja “e-Bolovanje – Poslodavac“ predstavljaju ključan preduslov za funkcionisanje ukupnog sistema eBolovanje i omogućavanje brojnih prednosti i olakšica za poslodavce i zaposlene, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu. Kako je istakao, sistem donosi brojne prednosti i poslodavcima, poput elektronskog načina podnošenja