“Uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave“

Morava info pre 37 minuta  |  Beta
“Uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave“

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je da je uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave i zdravstvenog sistema Srbije, saopštila je danas ta kancelarija.

On je naveo da Zakon o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad, korišćenjem softverskog rešenja “e-Bolovanje – Poslodavac“ predstavljaju ključan preduslov za funkcionisanje ukupnog sistema eBolovanje i omogućavanje brojnih prednosti i olakšica za poslodavce i zaposlene, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu. Kako je istakao, sistem donosi brojne prednosti i poslodavcima, poput elektronskog načina podnošenja
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Nema više doznaka! Usvojen Zakon o eBolovanju, evo kako će to funkcionisati u praksi; počinje od ovog datuma

Nema više doznaka! Usvojen Zakon o eBolovanju, evo kako će to funkcionisati u praksi; počinje od ovog datuma

Dnevnik pre 37 minuta
Usvojen Zakon o uspostavljanju sistema „e-Bolovanje – Poslodavac“

Usvojen Zakon o uspostavljanju sistema „e-Bolovanje – Poslodavac“

RTK pre 1 sat
Usvojen Zakon o eBolovanju u Srbiji: Od 1. januara jednostavnija procedura i za zdravstvo i za poslodavce

Usvojen Zakon o eBolovanju u Srbiji: Od 1. januara jednostavnija procedura i za zdravstvo i za poslodavce

Blic pre 1 sat
Od 1. januara 2026. godine uvodi se sistem eBolovanje: Lekari izdaju elektronsku doznaku, ukida se papirna dokumentacija

Od 1. januara 2026. godine uvodi se sistem eBolovanje: Lekari izdaju elektronsku doznaku, ukida se papirna dokumentacija

Serbian News Media pre 1 sat
Usvojen Zakon o uspostavljanju sistema „e-Bolovanje – Poslodavac”

Usvojen Zakon o uspostavljanju sistema „e-Bolovanje – Poslodavac”

Biznis.rs pre 1 sat
Jovanović: Uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave

Jovanović: Uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave

N1 Info pre 2 sata
Usvojen Zakon o uspostavljanju sistema „e-Bolovanje – Poslodavac“

Usvojen Zakon o uspostavljanju sistema „e-Bolovanje – Poslodavac“

PC Press pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Uznemirujuće: Dečak iz škole izašao sav krvav! Jeziv slučaj nasilja mlađih osnovaca u Vlasotincu: Primetili ga tek…

(Foto) Uznemirujuće: Dečak iz škole izašao sav krvav! Jeziv slučaj nasilja mlađih osnovaca u Vlasotincu: Primetili ga tek prolaznici na stanici, završio u bolnici

Blic pre 2 minuta
Prevozniku Jaćimoviću policija vratila i treći autobus

Prevozniku Jaćimoviću policija vratila i treći autobus

N1 Info pre 57 minuta
Tomanović: Suđenje urednici Novosti nije bilo suđenje novinarskoj profesiji nego propagandi mržnje

Tomanović: Suđenje urednici Novosti nije bilo suđenje novinarskoj profesiji nego propagandi mržnje

N1 Info pre 22 minuta
Jutro na parkingu Bolnice. Svi žure, a mesta nema, samo šofer iz Šri Lanke, kulira, čeka start u 10h!

Jutro na parkingu Bolnice. Svi žure, a mesta nema, samo šofer iz Šri Lanke, kulira, čeka start u 10h!

Plus online pre 52 minuta
Posle bekstva uhapšen Goran Rosić, osumnjičen u predmetu nadstrešnice

Posle bekstva uhapšen Goran Rosić, osumnjičen u predmetu nadstrešnice

Nova ekonomija pre 1 sat