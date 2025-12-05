Netflix kupuje HBO! Striming gigant povlači potez, u igri 72 milijarde dolara

Kurir pre 1 sat
Netflix kupuje HBO! Striming gigant povlači potez, u igri 72 milijarde dolara
Netflix Inc. se složio da kupi Warner Bros. Discovery Inc. u istorijskoj kombinaciji, spajajući dominantnu svetsku plaćenu striming platformu sa jednim od najstarijih i najcenjenijih holivudskih studija. Prema sporazumu objavljenom u petak, akcionari Warner Bros. dobiće 27,75 dolara po akciji u gotovini i deonice Netfliksa. Ukupna vrednost kapitala ove transakcije iznosi 72 milijarde dolara, dok je vrednost preduzeća oko 82,7 milijardi dolara. Pre zatvaranja
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Potvrđeno: Netflix kupuje Warner Bros Discovery i HBO Max za 72 milijarde dolara

Potvrđeno: Netflix kupuje Warner Bros Discovery i HBO Max za 72 milijarde dolara

Danas pre 33 minuta
Netflix kupio Warner Bros i HBO

Netflix kupio Warner Bros i HBO

Nova pre 28 minuta
Netflix kupio Warner Bros

Netflix kupio Warner Bros

Nova ekonomija pre 43 minuta
Netfliks dogovorio kupovinu Vorner Bradersa za 72 milijarde dolara

Netfliks dogovorio kupovinu Vorner Bradersa za 72 milijarde dolara

Beta pre 1 sat
Netfliks preuzima Vorner Bros za 72 milijarde dolara, što uključuje i striming servis HBO Maks

Netfliks preuzima Vorner Bros za 72 milijarde dolara, što uključuje i striming servis HBO Maks

N1 Info pre 59 minuta
Netfliks kupio HBO: Vrednost transakcije kao BDP Srbije

Netfliks kupio HBO: Vrednost transakcije kao BDP Srbije

Nedeljnik pre 1 sat
Netflix kupio Warner Bros i HBO! "Prijatelji" i "Hari Poter" pod kapom medijske platforme: Rađa se novi holivudski div

Netflix kupio Warner Bros i HBO! "Prijatelji" i "Hari Poter" pod kapom medijske platforme: Rađa se novi holivudski div

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dolarnetflixhbo

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Naslovi.ai pre 34 minuta
Bitkoin pao za 2,2 odsto na 77.700 evra, itirijum za 2,15 odsto na 2.660 evra

Bitkoin pao za 2,2 odsto na 77.700 evra, itirijum za 2,15 odsto na 2.660 evra

RTV pre 3 minuta
Promet na Beogradskoj berzi preko 26,58 miliona dinara, indeksi u plusu

Promet na Beogradskoj berzi preko 26,58 miliona dinara, indeksi u plusu

RTV pre 8 minuta
CEFTA: Glavni prioriteti u 2026. godini pojednostavljena trgovina i integracija

CEFTA: Glavni prioriteti u 2026. godini pojednostavljena trgovina i integracija

RTV pre 13 minuta
Železnička pruga Beograd-Budimpešta od februara iduće godine: Koje sve benefite donosi i koji su izazovi

Železnička pruga Beograd-Budimpešta od februara iduće godine: Koje sve benefite donosi i koji su izazovi

Euronews pre 28 minuta