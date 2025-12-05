Blokbaster dogovor: Netfliks kupuje Vorner bros za više od 60 milijardi evra

BBC News pre 1 sat | Rejčel Klun - BBC biznis

Netfliks je pristao da kupi filmsku i striming kompaniju Vorner braders diskaveri za 72 milijarde dolara (61,78 milijardi evra) u velikom holivudskom sporazumu.

Striming gigant se pojavio kao glavni ponuđač za Vorner, ispred rivala Komkasta i Paramaunt Skajdensa, posle dugotrajne borbe.

Vorner poseduje franšize, među kojima su Hari Poter i Igra prestola, i striming servis HBO Maks.

Preuzimanje bi trebalo da dovede do radikalnog preoblikovanja američke filmske i medijske industrije, ali analitičari upozoravaju da bi dogovor mogao da naiđe na otpor organa za zaštitu konkurencije.

Kombinovanjem biblioteke serija i filmova Vorner i serija striming platforme poput „Čudnije stvari" (Stranger Things), „možemo publici da pružimo više i da istovremeno oblikujemo način pripovedanja za ceo sledeći vek", rekao je Ted Sarandos, jedan od direktora Netfliksa.

„Vorner bros je definisao prethodni vek zabave, a zajedno možemo da definišemo sledeći“, rekao je.

Nazivajući to „velikim danom“ za kompanije, Sarandos je priznao da je akvizicija možda iznenadila neke akcionare, ali da je to bila „retka prilika“ da se Netfliksu obezbedi uspeh „u decenijama koje dolaze“.

Dejvid Zaslav, predsednik i izvršni direktor Vornera, dodao je da će sporazum spojiti „dve najveće kompanije za filmsko pripovedanje na svetu“.

„Udruživanjem sa Netfliksom, osiguraćemo da ljudi svuda nastave da uživaju u pričama sa najvećim odjekom na svetu u generacijama koje dolaze“, rekao je.

Vrednost transakcije je 27,75 dolara (23,8 evra) po akciji kompanije Vorner.

Ukupna vrednost preduzeća - koja obuhvata dugove kompanije i vrednost njenih akcija - iznosi oko 82,7 milijardi dolara (70,96 milijardi evra).

Vrednost kapitala, ili cena u gotovini, iznosi 72 milijarde dolara (61,78 milijardi evra).

Upravni odbori obe kompanije jednoglasno su odobrili transakciju.

Očekuje se da će kupovina Vorner omogućiti Netfliksu da proširi studijske proizvodne kapacitete i poveća ulaganja u originalni sadržaj.

Netfliks će završiti preuzimanje pošto Vorner finalizuje prethodno najavljene planove da sledeće godine odvoji sopstvenu diviziju za striming i studije od odeljenja za globalne mreže.

Njena divizija za globalne mreže obuhvata kablovske kanale kao što je CNN, sportske brendove i kanale sa besplatnim emitovanjem u Evropi.

'Globalna megasila'

Prodaja Vornera je „ogroman dokaz o namerama i podvlači Netfliksove težnje da bude globalni lider u novom svetskom poretku strimovanja“, kazao je Paolo Peskatore, osnivač i analitičar u organizaciji PP Forsajt.

Upozorio je da, iako je „iznenađujući potez“ imao smisla za Vorner braders, mogao bi da „zada glavobolju Netfliksu“ pri pokušaju spajanja kompanija s obzirom na veličinu dogovora.

Iako je dogovorena prodaja za deo poslovanja Vornera, rival Paramaunt je u oktobru poslao ponudu za kupovinu cele kompanije, pa i njene kablovske mreže.

Vorner je odbio ovaj potez pre nego što je oglasio prodaju.

Pre saopštenja o dogovoru, Ema Vol, glavni investiciona strateškinja u kompaniji Hargrivs Lensdaun, rekla je da će se američki regulator za konkurencije verovatno uključiti s obzirom na veličinu nove kompanije.

„Ovo će stvoriti globalnu megasilu u industriji zabave koju će regulator želeti da razmotri“, rekla je ona.

Teško je proceniti da li će regulatori odobriti sporazum, ali ako bude usvojen, imaće ogroman uticaj na kinematografiju, smatra Tom Harington, šef odeljenja za televiziju u kompaniji Enders Analisis.

„Ako bi bio usvojen, to bi preorijentisalo Holivud“, istakao je.

Harington je rekao da će verovatno doći do „značajnih smanjenja“ televizijske i filmske proizvodnje nove kompanije, što će izazvati otpor u delovima Holivuda i relevantnim sindikatima.

Harington je kazao i da će spajanje verovatno dovesti do viših cena za potrošače.

„Iako bi HBO Maks bio zatvoren ili postao nepotreban, veći prodor Netfliksa u domaćinstva bi verovatno značio i povećanje ukupnih prihoda od pretplata", zaključio je Harington.

