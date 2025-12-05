Prvo pitao njega, pa tek onda devojku: Originalna i neočekivana prosidba osvojila je internet

Mondo pre 1 sat  |  Ana Živančević
Video snimak koji je u kratkom roku postao viralan prikazuje neuobičajenu prosidbu koja je osvojila srca miliona ljudi širom sveta.

Na snimku se vidi kako jedan mladić odlučuje da prvo "zatraži odobrenje" psa svoje devojke pre nego što je zaprosi. Iz velike plišane kutije izvadio je ogroman plišani prsten, a pas ga je odmah uzeo u usta. Upravo tim gestom ljubimac je "dao blagoslov" njihovoj vezi, što je dečko odmah iskoristio da zaprosi svoju devojku. Video, koji je objavljen na društvenim mrežama, prikupio je više od 2 miliona pregleda i izazvao lavinu komentara, pretežno pozitivnih. Mnogi
