Prosidba na društvenim mrežama koja je oduševila svet: Njihove godine vraćaju veru u ljubav!

Kurir pre 4 sati  |  Srećne.rs)
U moru svakodnevnih snimaka na društvenim mrežama, jedan dirljivi momenat sa porodične večere tokom nedavnog Dana zahvalnosti, koji Amerikanci uvek proslavljaju, potpuno je raznežio publiku širom sveta.

Video prikazuje porodični ručak tokom kog muškarac prosi svoju partnerku usred obroka i pruža joj prsten. Iako tako ne izgleda, plavokosa dama duge kose, koja iznenađeo prestaje da jede, ima čak 78 godina, iako joj te godine niko ne bi dao. Upravo zbog njihovih godina video je postao viralansimbol poruke da nikada nije kasno za ljubav. Njeno iznenađenje i dirljiv osmeh, koji se širi dok shvata da je pred njom prosidba, izazvali su lavinu reakcija, od oduševljenja
