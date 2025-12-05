NVO pozvale Evropsku komisiju da povuče projekat Jadar sa liste strateških projekata

Organizacije civilnog društva danas su pozvale Evropsku komisiju da odmah povuče projekat Jadar sa liste strateških projekata EU prema Uredbi o kritičnim sirovinama (CRMA), nakon što je Rio Tinto saopštio da projekat stavlja u režim "održavanja stanja" Organizacija "Marš sa Drine" ocenila je da Komisija trenutno priznaje strateški projekat koji više ne postoji u operativnom smislu i koji je u suprotnosti sa njenim zakonima. "Prema CRMA, strateški projekat mora da