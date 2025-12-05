Raspisan tender za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

NIN pre 16 minuta  |  Tanjug
Raspisan tender za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je javnu nabavku za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici.

Rok za podnošenje ponuda je 22. decembar, nakon čega sledi otvaranje ponuda. U javnom pozivu se navodi da je utvrđeno neophodno hitno preduzimanje mera sanacije radi otklanjanja uočenih nedostataka i obezbeđivanja stabilnosti i bezbednosti objekta. Predmet nabavke na uređenju stajališta u Novom Sadu je parterno uređenje, pristupne saobraćajnice i parking prostor. Kriterijum za izbor privrednog subjekta koji će obavljati radove je sposobnost za obavljanje
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Obnova železničkih stanica: „Infrastruktura železnice Srbije“ raspisala tender za sanaciju Novog Sada, Subotice i Bačke Topole…

Obnova železničkih stanica: „Infrastruktura železnice Srbije“ raspisala tender za sanaciju Novog Sada, Subotice i Bačke Topole

Serbian News Media pre 10 minuta
Raspisana nabavka za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici

Raspisana nabavka za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici

Forbes pre 1 sat
Uskoro radovi na Železničkoj stanici u Novom Sadu, raspisane dve nabavke

Uskoro radovi na Železničkoj stanici u Novom Sadu, raspisane dve nabavke

Radio 021 pre 1 sat
Raspisan tender za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

Raspisan tender za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

RTV pre 1 sat
Raspisan tender za sanaciju tri stanične zgrade na brzoj pruzi - Među njima i bočna krila staničnog zdanja u Novom Sadu

Raspisan tender za sanaciju tri stanične zgrade na brzoj pruzi - Među njima i bočna krila staničnog zdanja u Novom Sadu

Ekapija pre 51 minuta
Raspisan tender za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

Raspisan tender za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

Moj Novi Sad pre 1 sat
Raspisana nabavka za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

Raspisana nabavka za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

In medija pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderSuboticaNovi SadBačkaŽeleznice SrbijeIzboriTopola

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Naslovi.ai pre 21 minuta
Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

RTV pre 26 minuta
Čovek iznenađen cenama u prodavnici - Ne može da veruje da je ovde toliko jeftino

Čovek iznenađen cenama u prodavnici - Ne može da veruje da je ovde toliko jeftino

Kamatica pre 16 minuta
Poznat kupac Palate "Albanija" – cena 13,3 miliona evra

Poznat kupac Palate "Albanija" – cena 13,3 miliona evra

Bloomberg Adria pre 31 minuta
Osnovano preduzeće "Gas infrastruktura d.o.o." u Novom Sadu

Osnovano preduzeće "Gas infrastruktura d.o.o." u Novom Sadu

RTV pre 21 minuta