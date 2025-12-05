Raspisan tender za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Subotici i Bačkoj Topoli

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je javnu nabavku za sanaciju železničkih stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici.

Rok za podnošenje ponuda je 22. decembar, nakon čega sledi otvaranje ponuda. U javnom pozivu se navodi da je utvrđeno neophodno hitno preduzimanje mera sanacije radi otklanjanja uočenih nedostataka i obezbeđivanja stabilnosti i bezbednosti objekta. Predmet nabavke na uređenju stajališta u Novom Sadu je parterno uređenje, pristupne saobraćajnice i parking prostor. Kriterijum za izbor privrednog subjekta koji će obavljati radove je sposobnost za obavljanje