Vlada Srbije izdvojila 603 miliona dinara za uređenje stanica na pruzi Novi Sad - Subotica

NOVI SAD, SUBOTICA - Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, obezbedila je 603 miliona dinara za uređenje stanica i stajališta na brzoj pruzi Novi Sad - Subotica, saopštile su danas Infrastrukture železnice Srbije.

Kako je navedeno, obezbeđeno je 453,75 miliona dinara za sanaciju staničnih zgrada železničkih stanica Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krilo "A" i krilo "D", koja su dilataciono odvojena). Za uređenje stajališta TPS Novi Sad Vlada Srbije obezbedila je i 150 miliona dinara, a ta sredstva namenjena su za parterno uređenje, pristupne saobraćajnice i parking prostor na ovom stajalištu. Država Srbija nastavlja na ovaj način da investira velika sredstva za