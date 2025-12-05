Obezbeđen 5,1 milion evra za uređenje stanica i stajališta na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica
N1 Info pre 7 minuta | Beta
Vlada Srbije obezbedila je 603 miliona dinara (oko 5,1 milion evra) za uređenje stanica i stajališta na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, objavilo je danas preduzeće Infrastrultura železnice Srbije.
Kako je navedeno, Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, obezbedila 453,75 miliona dinara (oko 3,9 miliona evra) za sanaciju staničnih zgrada železničkih stanica Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krilo A i krilo D, koja su dilataciono odvojena). Za uređenje stajališta Tehničko-putničke (TSP) stanice Novi Sad Vlada Srbije obezbedila je i 150 miliona dinara (oko 1,3 miliona evra), a ta sredstva namenjena su za parterno