Obezbeđen 5,1 milion evra za uređenje stanica i stajališta na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica

Vlada Srbije obezbedila je 603 miliona dinara (oko 5,1 milion evra) za uređenje stanica i stajališta na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, objavilo je danas preduzeće Infrastrultura železnice Srbije.

Kako je navedeno, Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, obezbedila 453,75 miliona dinara (oko 3,9 miliona evra) za sanaciju staničnih zgrada železničkih stanica Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krilo A i krilo D, koja su dilataciono odvojena). Za uređenje stajališta Tehničko-putničke (TSP) stanice Novi Sad Vlada Srbije obezbedila je i 150 miliona dinara (oko 1,3 miliona evra), a ta sredstva namenjena su za parterno