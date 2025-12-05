Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

RTS pre 2 sata
Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

Akcionari aktivno pregovaraju sa nekoliko zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukure NIS-a, rekao je generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev u internom pismu radnicima.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev, u internom pisanom obraćanju radnicima, poručio je da su u toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i da i dalje postoji šansa da kompanija dobije licencu od Sjedinjenih Američkih Država. Prvi čovek NIS-a navodi je u ovom trenutku glavni zadatak rukovodstva da održava stabilnost poslovanja, koliko je moguće u postojećim okolnostima. " Rad naše rafinerije, a posledično i HIP Petrohemije, trenutno je obustavljen zbog
