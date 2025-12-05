Generalni direktor NIS-a: Još uvijek postoji šansa za dobivanje licence

SEEbiz pre 5 sati
Generalni direktor NIS-a: Još uvijek postoji šansa za dobivanje licence

BEOGRAD - Generalni direktor Naftne industrije Srbije, Kiril Tjurdenjev, obratio se zaposlenicima te tvrtke i rekao da se aktivno pregovara o promjeni vlasničke strukture te tvrtke, kao i da još uvijek postoji mogućnost dobivanja licence za nastavak poslovanja od Sjedinjenih Američkih Država.

Njegovo obraćanje prenio je portal Nova.rs: „Poštovani kolege, kao što znate, u posljednjoj OFAC licenci našoj tvrtki dan je rok za promjenu vlasničke strukture do 13. veljače 2026. Taj proces vode dioničari, tj. vlasnici Društva, a prema informacijama koje imamo, dioničari aktivno pregovaraju s nekoliko zainteresiranih strana. U ovom trenutku, naš glavni zadatak, kao uprave, je održati stabilnost poslovanja, koliko je to moguće u postojećim okolnostima. Rad naše
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

RTS pre 5 sati
Direktor Naftne industrije Srbije kaže da još postoji šansa za licencu SAD

Direktor Naftne industrije Srbije kaže da još postoji šansa za licencu SAD

Slobodna Evropa pre 6 sati
U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

Vesti online pre 6 sati
Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori i dalje postoji šansa za NIS

Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori i dalje postoji šansa za NIS

Politika pre 6 sati
Generalni direktor NIS-a se obratio zaposlenima: I dalje postoji mogućnost da dobijemo licencu od OFAK-a

Generalni direktor NIS-a se obratio zaposlenima: I dalje postoji mogućnost da dobijemo licencu od OFAK-a

NIN pre 7 sati
Tjurdenjev: U toku pregovori sa nekoliko strana, postoji šansa da NIS dobije licencu

Tjurdenjev: U toku pregovori sa nekoliko strana, postoji šansa da NIS dobije licencu

RTV pre 7 sati
Direktor NIS-a: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, još ima šanse da dobijemo licencu

Direktor NIS-a: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, još ima šanse da dobijemo licencu

Radio 021 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Mesarović: Expo 2027 Beograd je potencijal za japanske kompanije

Mesarović: Expo 2027 Beograd je potencijal za japanske kompanije

Blic pre 33 minuta
Sindikat radnika: Neodgovorno rukovodstvo krivo za četvrtu eksplozija u Krušiku tokom 2025. godine

Sindikat radnika: Neodgovorno rukovodstvo krivo za četvrtu eksplozija u Krušiku tokom 2025. godine

Danas pre 4 sati
„Sada nema dobrog rešenja za NIS, nacionalizacija je loša – ali ostaje kao poslednja mogućnost“

„Sada nema dobrog rešenja za NIS, nacionalizacija je loša – ali ostaje kao poslednja mogućnost“

Nova pre 12 minuta
Brkić o NIS-u: U situaciji smo da nema dobrog rešenja, nacionalizacija je loša - ali ostaje kao poslednja mogućnost

Brkić o NIS-u: U situaciji smo da nema dobrog rešenja, nacionalizacija je loša - ali ostaje kao poslednja mogućnost

N1 Info pre 57 minuta
Analiza RERI-ja: Oko 70 odsto najvećih zagađivača neometano i nezakonito posluje bez integrisane dozvole

Analiza RERI-ja: Oko 70 odsto najvećih zagađivača neometano i nezakonito posluje bez integrisane dozvole

N1 Info pre 17 minuta