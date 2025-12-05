U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

Vesti online pre 1 sat  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

Akcionari aktivno pregovaraju sa nekoliko zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukure NIS-a, rekao je generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev u internom pismu radnicima.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev, u internom pisanom obraćanju radnicima, poručio je da su u toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i da i dalje postoji šansa da kompanija dobije licencu od Sjedinjenih Američkih Država. Prvi čovek NIS-a navodi je u ovom trenutku glavni zadatak rukovodstva da održava stabilnost poslovanja, koliko je moguće u postojećim okolnostima. “Rad naše rafinerije, a posledično i HIP Petrohemije, trenutno je obustavljen zbog
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

RTS pre 1 sat
Generalni direktor NIS-a: Još uvijek postoji šansa za dobivanje licence

Generalni direktor NIS-a: Još uvijek postoji šansa za dobivanje licence

SEEbiz pre 57 minuta
Direktor Naftne industrije Srbije kaže da još postoji šansa za licencu SAD

Direktor Naftne industrije Srbije kaže da još postoji šansa za licencu SAD

Slobodna Evropa pre 1 sat
Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori i dalje postoji šansa za NIS

Kiril Tjurdenjev: U toku pregovori i dalje postoji šansa za NIS

Politika pre 1 sat
Generalni direktor NIS-a se obratio zaposlenima: I dalje postoji mogućnost da dobijemo licencu od OFAK-a

Generalni direktor NIS-a se obratio zaposlenima: I dalje postoji mogućnost da dobijemo licencu od OFAK-a

NIN pre 2 sata
Tjurdenjev: U toku pregovori sa nekoliko strana, postoji šansa da NIS dobije licencu

Tjurdenjev: U toku pregovori sa nekoliko strana, postoji šansa da NIS dobije licencu

RTV pre 2 sata
Direktor NIS-a: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, još ima šanse da dobijemo licencu

Direktor NIS-a: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, još ima šanse da dobijemo licencu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Petrohemijanaftna industrija srbijevestiekonomijalicenca

Ekonomija, najnovije vesti »

Motorola predstavlja ekskluzivnu ediciju modela edge 70 u Pantone boji godine 2026, ukrašenu Swarovski kristalima

Motorola predstavlja ekskluzivnu ediciju modela edge 70 u Pantone boji godine 2026, ukrašenu Swarovski kristalima

Benchmark pre 27 minuta
Netflix bi mogao da preuzme HBO

Netflix bi mogao da preuzme HBO

Vreme pre 7 minuta
Vorner i HBO prodati Netfliksu

Vorner i HBO prodati Netfliksu

Vesti online pre 23 minuta
Najrizičniji altcoini doživljavaju krah dok mali investitori napuštaju tržište

Najrizičniji altcoini doživljavaju krah dok mali investitori napuštaju tržište

Bloomberg Adria pre 27 minuta
Prvi Sajam ženskog preduzetništva AP Vojvodine i Republike Srpske u nedelju

Prvi Sajam ženskog preduzetništva AP Vojvodine i Republike Srpske u nedelju

Moj Novi Sad pre 8 minuta