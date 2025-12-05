Oblačno sa slabom kišom, košava ne posustaje – narandžasti meteo-alarm za područje Banata

U Srbiji danas oblačno, mestimično sa slabom kišom. U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata očekuju se udari olujne jačine zbog čega je na tom području aktiviran narandžasti meteo-alarm. Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.

Ujutru se očekuje se oblačno vreme sa slabom kišom u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije. Tokom pre podneva i sredinom dana kišna zona će se proširiti i na ostale krajeve naše zemlje. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, posebno tokom jutra i ponovo krajem dana. Na području Banata aktiviran je narandžasti meteo-alarm. Najniža temperatura kretaće se od 3 do